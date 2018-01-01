Путин рассказал о самых запомнившихся новостях за 50 лет

17:42 01 января 2018 0

Президент особенно отметил новости о хоккее и сверхзвуковом самолете Ту-144 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин выступил в прямом эфире программы «Время» на «Первом канале». Он рассказал о самых запомнившихся ему новостях и событиях 50-летней давности.

«Из тех ярких событий это появление в нашем небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144», — заявил Путин. По его словам, это и сейчас кажется «какой-то фантастикой», а тогда «вообще было что-то невообразимое», сообщает «Федеральное агентство новостей». Президент отметил, что запомнились новости о ярких спортивных событиях. «Это известная хоккейная серия 1972 года» между СССР и Канадой, пишет RT.

Кроме того, Путин рассказал, что старается смотреть программу «Время» в прямом эфире. Он сделал акцент на том, что это гораздо интереснее.