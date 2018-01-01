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02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
18:40  01 января 2018 6

Россиян заставят сдавать отпечатки пальцев при въезде на Украину

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , флаг украины, киев, днепр
Теперь гражданам России и еще 69 стран для въезда на Украину надо будет проходить биометрический контрольФото: depositphotos.com © URA.RU

Украина с 1 января 2018 года вводит биометрический контроль для граждан 70 государств, сообщил МИД Украины. Россия входит в этот список.

Госпогранслужба Украины с 1 января вводит фиксацию биометрических данных граждан других стран и лиц без гражданства. Соответствующий указ был подписан президентом Петром Порошенко 30 августа прошлого года, сообщает «Федеральное агентство новостей». Въезжающие на Украину граждане должны будут сдавать отпечатки пальцев и предоставлять биометрический паспорт.

Ранее МВД Украины назвали биометрику быстрой и приятной процедурой. Как соощало RT, технологии были протестированы 27 декабря в пунктах пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) и «Бачевск» (Сумская область).

Ольга Дудорова
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