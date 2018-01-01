Россиян заставят сдавать отпечатки пальцев при въезде на Украину

Теперь гражданам России и еще 69 стран для въезда на Украину надо будет проходить биометрический контроль
Украина с 1 января 2018 года вводит биометрический контроль для граждан 70 государств, сообщил МИД Украины. Россия входит в этот список.
Госпогранслужба Украины с 1 января вводит фиксацию биометрических данных граждан других стран и лиц без гражданства. Соответствующий указ был подписан президентом Петром Порошенко 30 августа прошлого года, сообщает «Федеральное агентство новостей». Въезжающие на Украину граждане должны будут сдавать отпечатки пальцев и предоставлять биометрический паспорт.
Ранее МВД Украины назвали биометрику быстрой и приятной процедурой. Как соощало RT, технологии были протестированы 27 декабря в пунктах пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) и «Бачевск» (Сумская область).