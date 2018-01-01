Президент Сирии Башар Асад подписал указ о назначении нового министра обороны. Им стал Абдулла Айюб.
Ранее Айюб занимал должность главы Генштаба Сирии. С 2012 года главой Минобороны был Фахед Джасем аль-Фредж, сообщает RT со ссылкой на агентство SANA.
Также назначены министр промышленности — Мухаммад Мазин Али Юсеф и министр информации — Имад Абдалла Сара.
Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп в еженедельном обращении к гражданам заявил, что международная коалиция во главе с США отвоевала почти 100% территории у запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке. Российский сенатор Алексей Пушков сказал, что высказывания Трампа имеют мало общего с фактами и нужны для достижения политических целей.