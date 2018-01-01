{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
21:25  01 января 2018 0

СМИ: В Сирии назначен новый министр обороны

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
По сообщениям СМИ, новым министром обороны Сирии стал Абдулла АйюбФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о назначении нового министра обороны. Им стал Абдулла Айюб.

Ранее Айюб занимал должность главы Генштаба Сирии. С 2012 года главой Минобороны был Фахед Джасем аль-Фредж, сообщает RT со ссылкой на агентство SANA.

Также назначены министр промышленности — Мухаммад Мазин Али Юсеф и министр информации — Имад Абдалла Сара.

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп в еженедельном обращении к гражданам заявил, что международная коалиция во главе с США отвоевала почти 100% территории у запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке. Российский сенатор Алексей Пушков сказал, что высказывания Трампа имеют мало общего с фактами и нужны для достижения политических целей.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров