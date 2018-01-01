В СКР считают, что причиной трагедии стала неисправность отопительных приборов
Семь человек, трое из которых — дети, погибли в понедельник, 1 января, в селе Скворцовка Курманаевкого района Оренбургской области. Причиной смерти стало отравление угарным газом.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ГУ МЧС по Оренбургской области, возраст погибших детей — четыре, шесть и четырнадцать лет.
«В результате отравления угарным газом погибли семь человек, в том числе трое детей», — приводит RT сообщение представителя ведомства.
В СКР отмечают, что наиболее вероятной причиной трагедии стала неисправность бытовых отопительных приборов, передает Пятый канал.