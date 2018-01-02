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Главные новости Свердловской области
10:40  02 января 2018 2

Екатеринбургские туристы, прилетевшие в Дубай на Новый год, оказались на улице

Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, экспо-2020, дубай, оаэ
Екатеринбуржцев отказались заселять в отеле Дубая по вине тур-оператораФото: Сергей Леонов © URA.RU

В Дубае без отеля в новогоднюю ночь остались пять екатеринбургских клиентов турфирмы «Натали Турс». 31 декабря туристы по путевке прилетели в ОАЭ, их трансфером доставили до отеля Hilton Garden Inn Ras Al Khaimah, но им отказали в регистрации на ресепшен, так как брони не оказалось в информационной системе гостиницы.

Представитель турфирмы в Дубае заявил, что это не его вина, а в московском офисе «Натали Турс» екатеринбургских туристов заверили, что «проблема решается», пишет «Федеральное агентство новостей». В итоге уральцам за свой счет пришлось на сутки снимать номер в соседней гостинице.

В «Натали Турс» пообещали выплатить компенсацию, но екатеринбуржцы отмечают, что отдых им уже изрядно испортили. Теперь они опасаются, что могут возникнуть проблемы с вылетом домой.

Как добавляет портал «Ридус», похожие проблемы ранее возникли у туристов из Москвы, которых также не заселили в гостиницу по вине «Натали Турс».

«Натали Турс» работает на российском рынке с 1992 года. Продает туры по более чем 50 направлениям. В числе основных — Греция, Таиланд, Египет, Испания, Кипр, ОАЭ. В последние годы у туркомпании возникли проблемы в связи с судебным процессом, инициированным авиакомпанией «Трансаэро». «Натали Турс» продавала билеты «Трансаэро» по агентскому соглашению, но не перечислила 7,5 млн долларов за продажи в декабре 2014 года и в январе 2015 года. Суд посчитал требования авиакомпании законными и обязал турфирму возместить расходы.

Как сообщало «URA.RU» в конце декабря, российские турагентства массово блокировали продажи туров «Натали Турс». Поводом для бойкота стала акция компании в виде 10-процентной скидки при бронировании туров через свой сайт.

Нина Калинина
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