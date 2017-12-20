02:16 20 декабря 2017 0

Предложения «Натали Турс» оставили без денег других участников рынка Фото: pixabay.com

Российские турагентства массово блокируют продажи туров одной из старейших туристических компаний страны — «Натали Турс». Поводом для бойкота стала акция компании в виде 10-процентной скидки при бронировании туров через свой сайт.

В настоящий момент к блокировке присоединились сайты Слетать.ру, Onlinetours.ru, Travelata.ru, Level.Travel, а также сети турагентств TBS, Амбитур, Солнцетур, Квадра, LaRussia. Протестующие считают, что своим желанием привлечь клиентов, «Натали Турс» фактически отнимают у них хлеб — партнерское соглашение с «Натали Турс» предусматривают выплату от 10-12% от стоимости забронированного тура.

«Выпуская подобного рода акции для частных лиц, туроператор подрывает основы разумной рыночной конкуренции и наносит ущерб репутации агентов. Такая позиция недопустима для развития индустрии с ее текущим распределением ролей», — говорится в заявлении онлайн-агрегаторов и сетей турагентств.



Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев отметил, что решение о блокировке не окажет существенного влияния на работу компании, поскольку турагентства, присоединившиеся к акции протеста составляют не более 0,5 процента от общего объема туристического рынка. «Акция со скидками 10 процентов для прямых клиентов с сайта — маркетинговая и имеет ограниченный срок действия, поэтому большинство оффлайн агентов „Натали Турс“ удовлетворились этим объяснением. Более того, эта „вирусная“ информация (о блокировке продаж туров) привлекла внимание клиентов, они зашли на наш сайт, и за два дня наши продажи выросли на 30 процентов», — цитирует Воробьева издание РБК.



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