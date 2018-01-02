{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
14:20  02 января 2018 1

Обнаженная Анастасия Волочкова похвасталась шпагатом в бане. ФОТО

Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Анастасия Волочкова провакационными снимками разделила своих поклонников на два лагеряФото: Илья Московец © URA.RU

Российская танцовщица, экс-балерина Анастасия Волочкова вновь продемонстрировала свой фирменный шпагат. Балерина на своей странице в Instagram отметила, что не изменяет традициям.

«По традиции 1 января я парюсь в своей русской бане. А как этот день проводите вы? По многочисленным просьбам ШПАГАТ 2018!» — написала Волочкова в соцсети, прокомментировав довольно откровенный снимок, где она прикрывает наготу пихтовым веником.

Подписчики Волочковой в оценке фото разделились на два лагеря. «У Анастасии произошел какой-то сдвиг в сознании, хочет быть в центре внимания любой ценой! Нет рядом стоящего человека, серьезного дела, помощь ей нужна!.. Это внимание очень хорошо на ток-шоу оплачивается. Это единственный вид заработка бывшей балерины. Деньги не пахнут, а кушать хочется… Мне кажется или там ее складки с причиндалами видно?.. Зачем еще закрываться? Уже бы все показала», — пишут критики балерины. Другие защищают свою любимицу: «Настя, молодец. Шикарная. Жги, провинциальным шавкам назло!.. На этом фото спортивная, достойная, естественная женщина!!! Она в своей бане, в своем доме пусть сидит, как хочет! Комментаторы про Настин шпагат раздражают уже больше, чем сама Настя».

Некоторые подписчики отметили, что в интерьерах бани балерины наблюдаются ноты произведений Вивальди и «Щелкунчик».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров