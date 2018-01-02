Обнаженная Анастасия Волочкова похвасталась шпагатом в бане. ФОТО

14:20 02 января 2018 1

Анастасия Волочкова провакационными снимками разделила своих поклонников на два лагеря Фото: Илья Московец © URA.RU

Российская танцовщица, экс-балерина Анастасия Волочкова вновь продемонстрировала свой фирменный шпагат. Балерина на своей странице в Instagram отметила, что не изменяет традициям.

«По традиции 1 января я парюсь в своей русской бане. А как этот день проводите вы? По многочисленным просьбам ШПАГАТ 2018!» — написала Волочкова в соцсети, прокомментировав довольно откровенный снимок, где она прикрывает наготу пихтовым веником.

Подписчики Волочковой в оценке фото разделились на два лагеря. «У Анастасии произошел какой-то сдвиг в сознании, хочет быть в центре внимания любой ценой! Нет рядом стоящего человека, серьезного дела, помощь ей нужна!.. Это внимание очень хорошо на ток-шоу оплачивается. Это единственный вид заработка бывшей балерины. Деньги не пахнут, а кушать хочется… Мне кажется или там ее складки с причиндалами видно?.. Зачем еще закрываться? Уже бы все показала», — пишут критики балерины. Другие защищают свою любимицу: «Настя, молодец. Шикарная. Жги, провинциальным шавкам назло!.. На этом фото спортивная, достойная, естественная женщина!!! Она в своей бане, в своем доме пусть сидит, как хочет! Комментаторы про Настин шпагат раздражают уже больше, чем сама Настя».

Некоторые подписчики отметили, что в интерьерах бани балерины наблюдаются ноты произведений Вивальди и «Щелкунчик».