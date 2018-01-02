Порошенко рассказал, когда Украина получит оружие от США

Украина в 2018 году получит от США летальное вооружение, сообщил украинский лидер Петр Порошенко на своей странице в Facebook. Политик заметил, что военный бюджет страны достигнет рекордных значений.
«В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд гривен. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США», — цитирует RT сообщение Порошенко. Он заметил, что украинская армия также продолжит получать вооружение и отечественного производства.
В конце декабря 2017 года власти США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение, сообщало «URA.RU». Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что поставки оружия необходимы Киеву для защиты территориальной целостности и суверенитета.