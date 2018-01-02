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03 января 2018
02 января 2018
22:25  02 января 2018 0

Порошенко рассказал, когда Украина получит оружие от США

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Военный бюджет Украины составит рекордные 86 млрд гривенФото: пресс-служба президента Украины

Украина в 2018 году получит от США летальное вооружение, сообщил украинский лидер Петр Порошенко на своей странице в Facebook. Политик заметил, что военный бюджет страны достигнет рекордных значений.

«В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд гривен. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США», — цитирует RT сообщение Порошенко. Он заметил, что украинская армия также продолжит получать вооружение и отечественного производства.

В конце декабря 2017 года власти США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение, сообщало «URA.RU». Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что поставки оружия необходимы Киеву для защиты территориальной целостности и суверенитета.

Виктор Дорофеев
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