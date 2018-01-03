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03 января 2018
02 января 2018
Главные новости Москвы
07:18  03 января 2018 16

Эксперты рассказали, как подорожает бензин в 2018 году

Открытая лицензия на 30.07.2015. АЗС Газпром, бензин, заправка, азс
Цены на топливо продолжат растиФото: media.gazprom-neft.ru

Эксперты прогнозируют, что стоимость топлива в наступившем году продолжит расти. По их оценкам, цена бензина может составить 55 рублей за один литр.

В первую очередь к росту цен на бензин приведут увеличившиеся с 1 января акцизы на топливо. По словам члена комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустама Танкаева, производители топлива могут использовать рост акцизов для повышения цен.

«По всей видимости, они [производители] используют это как повод и поднимут цену выше, чем будет прирост акциза», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

С позицией Танкаева солидарен глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Он также добавил, что на рост цен окажет влияние увеличение налоговой нагрузки и ситуация на мировом топливном рынке.

За 2017 год бензин в России подорожал на 2,5 рубля (6,8%), а дизельное топливо — на 3,4 рубля (8,5%), отмечает «Федеральное агентство новостей». По оценке аналитиков рынка, в 2018 году цены могут достичь отметки в 55 рублей за литр.

Олег Теплоухов
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