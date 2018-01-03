07:48 03 января 2018 0

ДТП произошло на 30-м километре Тобольского тракта (архивное фото) Фото: depositphotos.com © URA.RU

Четыре человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля Honda и грузовика Volvo на 30-м километре Тобольского тракта в Тюменской области. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, происшествие произошло 2 января, в 19:09 на 30-м километре Тобольского тракта. В результате аварии четыре человека получили ранения. К месту происшествия оперативно прибыли семь человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС, уточнили в ведомстве.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Челябинской области одновременно столкнулись семь фур. Из-за аварии была перекрыта федеральная трасса.