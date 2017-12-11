На 1642 километре трассы М5 «Москва — Челябинск» произошло массовое ДТП с участием фур. Инцидент случился в трех километрах от населенного пункта Юрюзань, федеральная дорога временно закрыта. Об этом сообщает Управление федеральных автодорог «Южный Урал».
Авария произошла 11 декабря в 12:00. У большегрузного транспорта на затяжном спуске отказали тормоза, из-за чего произошло попутное столкновение семи фур. Двух водителей зажало в кабинах машин. Движение по автодороге ограничено — мастера подрядных организаций организуют объезд через ближайшие населенные пункты. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. По предварительной информации, дорожные условия не могли стать причиной ДТП, так как зафиксировано чистое и сухое покрытие. Основная названная причина происшествия — отказ тормозов.
Ранее в регионе закрывали для движения фур трассу М5 с 1548-го по 1780-й км — от города Аши до Миасса. Причиной послужили плохие погодные условия. Спасатели предупредили, что время ограничения может быть продлено, если не прекратится сильный снегопад. Также 9 декабря на автодороге произошел многокилометровый затор, из-за того что там застряли два автобуса с детьми.