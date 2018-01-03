Автомобиль врезался в грузовик на обочине
На выезде из Екатеринбурга по Челябинскому тракту произошло смертельное ДТП с участием грузовика МАЗ и автомобиля Lexus. Женщина, управлявшая иномаркой, скончалась на месте из-за полученных травм.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла около 4 часов утра 3 января. «Лексус», передвигаясь на высокой скорости, врезался в припаркованный на обочине дороги грузовик.
По предварительной информации, в момент столкновения скорость легкового автомобиля превышала 200 километров в час. При этом водительский стаж погибшей составлял 20 лет.
Ранее «URA.RU» сообщало, что под Тюменью легковушка столкнулась с фурой. В результате аварии пострадал один человек.