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Главные новости Свердловской области
14:09  03 января 2018 2

На Урале автоледи разогналась до 200 км/ч и влетела в грузовик. ФОТО

Автомобиль врезался в грузовик на обочинеФото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

На выезде из Екатеринбурга по Челябинскому тракту произошло смертельное ДТП с участием грузовика МАЗ и автомобиля Lexus. Женщина, управлявшая иномаркой, скончалась на месте из-за полученных травм.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла около 4 часов утра 3 января. «Лексус», передвигаясь на высокой скорости, врезался в припаркованный на обочине дороги грузовик.

По предварительной информации, в момент столкновения скорость легкового автомобиля превышала 200 километров в час. При этом водительский стаж погибшей составлял 20 лет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что под Тюменью легковушка столкнулась с фурой. В результате аварии пострадал один человек.

Олег Теплоухов
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