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31 декабря 2017
Главные новости Москвы
06:45  31 декабря 2017 1

В Сирии найдены массовые захоронения жертв «Исламского государства»

Терроризм, террористы , терроризм, угроза, террорист
Террористы расправились с сотнями жителей РаккиФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В окрестностях сирийского города Ракка, долгое время являвшегося столицей «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) обнаружены массовые захоронения жертв боевиков. По данным агентства SANА, в одной из траншей найдены тела 115 человек.

Жуткая находка была сделана жителями села Аль-Вави. В настоящий момент ведутся раскопки второго захоронения. Установлено, что в общей могиле находились как тела мирных жителей, так и военнослужащих сирийской правительственной армии, сообщает RT.

Ранее стало известно, что лидеры «Исламского государства» покинули сирийский Дейз-Эз-зор под прикрытием американских военных. По данным агентства SANA, боевиков на вертолетах доставили в провинцию Хасаке на северо-востоке страны.

Сергей Макеев
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