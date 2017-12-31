В окрестностях сирийского города Ракка, долгое время являвшегося столицей «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) обнаружены массовые захоронения жертв боевиков. По данным агентства SANА, в одной из траншей найдены тела 115 человек.
Жуткая находка была сделана жителями села Аль-Вави. В настоящий момент ведутся раскопки второго захоронения. Установлено, что в общей могиле находились как тела мирных жителей, так и военнослужащих сирийской правительственной армии, сообщает RT.
Ранее стало известно, что лидеры «Исламского государства» покинули сирийский Дейз-Эз-зор под прикрытием американских военных. По данным агентства SANA, боевиков на вертолетах доставили в провинцию Хасаке на северо-востоке страны.