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05 января 2018
Главные новости Москвы
08:51  05 января 2018 2

Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Лидер Украины уже не в первый раз прощается с Россией «навсегда»Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко вновь «окончательно попрощался» с Россией. Новое прощание с РФ политики опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Порошенко напомнил, что важнейшей победой 2017 года стало введение безвизового режима между Украиной и Европейским союзом. Получив безвиз страна по его мнению сказала «окончательное „прощай“ русской и советской империям», — приводит слова Порошенко Nation News.

Напомним, что в мае 2017 года после одобрения ЕС решения о предоставлении Киеву безвизового режима Порошенко уже прощался с Россией «навсегда». Позже он добавил, что Украина возвращается в «европейскую семью», пишет «Федеральное агентство новостей».

Ольга Дудорова
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