Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией

Лидер Украины уже не в первый раз прощается с Россией «навсегда»
Президент Украины Петр Порошенко вновь «окончательно попрощался» с Россией. Новое прощание с РФ политики опубликовал в своем микроблоге в Twitter.
Порошенко напомнил, что важнейшей победой 2017 года стало введение безвизового режима между Украиной и Европейским союзом. Получив безвиз страна по его мнению сказала «окончательное „прощай“ русской и советской империям», — приводит слова Порошенко Nation News.
Напомним, что в мае 2017 года после одобрения ЕС решения о предоставлении Киеву безвизового режима Порошенко уже прощался с Россией «навсегда». Позже он добавил, что Украина возвращается в «европейскую семью», пишет «Федеральное агентство новостей».