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05 января 2018
Главные новости Москвы
10:01  05 января 2018 4

Китайцы едут в Россию за женами. «Брачные туры» набирают популярность

Прогулка со студентом из Китая Максимом Цао (Цао Лян) в поисках секретов китайской кухни. Екатеринбург, поворот, тц пекин, цао лян, цао максим
Китайские женихи приезжают за русскими невестамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Владелица брачного агентства в Хабаровске организует для состоятельных мужчин из Китая «брачные туры» в Россию, в ходе которых они могут выбрать себе спутницу жизни. В прошлом году услугами агентства воспользовались шесть китайцев, пять из них нашли себе невест в РФ.

В новом году из китайских городов Пекина, Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга в Россию приехали восемь мужчин в возрасте от 25 до 46 лет, пишет Inosmi со ссылкой на крупное китайское интернет-издание «Феникс». Главным условием для поиска невесты в России является финансовое благополучие жениха.

Как отмечает китайское издание, брачные туры сейчас очень популярны и стоят немалых денег, позволить себе знакомство с русской девушкой могут только очень обеспеченные китайские мужчины. По словам хозяйки агентства, главной причиной запуска такого проекта стала «нехватка мужчин» в России, а также тот факт, что в Китае мужчин больше, чем женщин. Кроме того, китайцы считают русскую невесту настоящим «подарком» из-за белого цвета кожи и голубых глаз. В свою очередь российские красавицы уверены, что китайские мужчины очень серьезно относятся к институту брака и на них можно положиться.

Статья в китайском издании вызвала бурное обсуждение. Комментаторы говорят о том, что теперь на экспорт отправляют не только одежду и еду, но и женихов. «Никак не могу найти парня — они еще в Россию за невестами ездят!.. Мало того, что на экспорт продается больше одежды, еды и повседневных товаров, чем внутри страны, теперь и „сошедшие с производственной ленты“ женихи для внутреннего потребления остаются похуже», — возмущаются китаянки.

Нина Калинина
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