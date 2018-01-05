Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Минпромторг с предложением убрать алкоголь с прилавков магазинов. Он отметил, что спиртосодержащие напитки не должны быть в поле зрения покупателей.
В письме к главе Минпромторга Денису Мантурову депутат пишет, что алкогольную продукцию необходимо убрать с прилавков магазинов в специальные пространства, как это сделали в свое время с табаком, сообщает информагентство Nation News. «Полки с алкоголем не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях и должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки», — говорится в письме Милонова.
Парламентарий уверен, что дополнительных расходов из бюджета эта мера не потребует, однако позволит оградить жителей страны от чрезмерного употребления алкоголя. Он заверил министра, что готов начать разработку соответствующих поправок в федеральный закон.
Как ранее сообщало «URA.RU», в России с 1 января запретили производство и продажу алкогольных энергетиков. Слабоалкогольные напитки с тонизирующими веществами запрещено продавать в магазинах, торговых автоматах, а также дистанционно.