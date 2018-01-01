В России запретили алкогольные энергетики

09:36 01 января 2018 4

Слабоалкогольные напитки с тонизирующими веществами попали под полный запрет Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В России с 1 января 2018 года запрещается производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами. Вступили в силу поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта».

Запрет на производство и продажу введен в отношении алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты). Перечень «запретных» тонизирующих веществ устанавливается ведомством, уполномоченным правительством России, сообщает «Лента.ру». С 1 числа алкогольные энергетики запрещено продавать в магазинах, торговых автоматах, а также дистанционно.

Главная причина запрета — опасность подобных напитков для здоровья потребителей: энергетики вызывают привыкание к алкоголю, сообщало ранее «URA.RU».