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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
09:36  01 января 2018 4

В России запретили алкогольные энергетики

Клипарт. Разное. Москва, пиво, магазин, алкоголь
Слабоалкогольные напитки с тонизирующими веществами попали под полный запретФото: Антон Белицкий © URA.RU

В России с 1 января 2018 года запрещается производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами. Вступили в силу поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта».

Запрет на производство и продажу введен в отношении алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты). Перечень «запретных» тонизирующих веществ устанавливается ведомством, уполномоченным правительством России, сообщает «Лента.ру». С 1 числа алкогольные энергетики запрещено продавать в магазинах, торговых автоматах, а также дистанционно.

Главная причина запрета — опасность подобных напитков для здоровья потребителей: энергетики вызывают привыкание к алкоголю, сообщало ранее «URA.RU».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
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