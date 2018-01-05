Верка Сердючка пригрозила полицией за травлю украинских артистов-предателей

Украинский артист Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил против травли актеров-земляков, которые выступают в России. Об этом он заявил в эфире программы «Гордон» на канале «112 Украина».
«Я против таких выходок, какие устраивают против выступлений: не нравится вам Ани Лорак — не ходите, не покупайте билет. Идет мама Каролины на концерт — у нее вырывают цветы, топчут их, — цитирует рассуждения Данилко издание „Обозреватель.ua“ — И я понимаю, что эту картинку потом покажут в Москве, что это происходит в Украине. Почему полиция не реагирует на подобные штуки?».
Ранее Андрей Данилко назвал глупостью идею на запрет показа российских кинокартин, поскольку все фильмы можно посмотреть в Интернете. Также артист негативно оценил запрет на въезд на Украину российских коллег по цеху.