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05 января 2018
Главные новости Москвы
15:56  05 января 2018 0

Верка Сердючка пригрозила полицией за травлю украинских артистов-предателей

Верка Сердючка призвала не клеймить позором украинских артистов, выступающих в РоссииФото: Wikimedia Commons
новость из сюжета:
Война на Украине
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Украинский артист Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил против травли актеров-земляков, которые выступают в России. Об этом он заявил в эфире программы «Гордон» на канале «112 Украина».

«Я против таких выходок, какие устраивают против выступлений: не нравится вам Ани Лорак — не ходите, не покупайте билет. Идет мама Каролины на концерт — у нее вырывают цветы, топчут их, — цитирует рассуждения Данилко издание „Обозреватель.ua“ — И я понимаю, что эту картинку потом покажут в Москве, что это происходит в Украине. Почему полиция не реагирует на подобные штуки?».

Ранее Андрей Данилко назвал глупостью идею на запрет показа российских кинокартин, поскольку все фильмы можно посмотреть в Интернете. Также артист негативно оценил запрет на въезд на Украину российских коллег по цеху.

Сергей Снегирев
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