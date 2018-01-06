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06 января 2018
09:03  06 января 2018 0

Генпрокуратура проверит девять партий на фальсификации при выдвижении

Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, эмблема цик
ЦИК направил в надзорное ведомство запрос по девяти партиямФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Центральная избирательная комиссия РФ обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить девять партий на наличие фальсификаций при выдвижении кандидатов в президенты. Об этом заявил глава ЦИК Николай Булаев.

Центризбирком направил в надзорное ведомство запрос по девяти партиям с просьбой проверить, проводили ли они региональные конференции перед съездами, пишут РИА «Новости». «Если они не проходили, получается, что тогда идет фальсификация по процессу выдвижения кандидата», — уточнил Булаев.

ЦИК ранее не допустил жену муфтия Дагестана Айну Гамзатову к участию в выборах президента РФ. Одной из причин стало отсутствие справок о крупных тратах на себя, мужа и детей.

Валерия Романова
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