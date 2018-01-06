ЦИК направил в надзорное ведомство запрос по девяти партиям
Центральная избирательная комиссия РФ обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить девять партий на наличие фальсификаций при выдвижении кандидатов в президенты. Об этом заявил глава ЦИК Николай Булаев.
Центризбирком направил в надзорное ведомство запрос по девяти партиям с просьбой проверить, проводили ли они региональные конференции перед съездами, пишут РИА «Новости». «Если они не проходили, получается, что тогда идет фальсификация по процессу выдвижения кандидата», — уточнил Булаев.
ЦИК ранее не допустил жену муфтия Дагестана Айну Гамзатову к участию в выборах президента РФ. Одной из причин стало отсутствие справок о крупных тратах на себя, мужа и детей.