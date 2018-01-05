22:33 05 января 2018 0

Новый год начался с разочарования для целого ряда политиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ЦИК не допустил жену муфтия Дагестана Айну Гамзатову к участию в выборах президента России. Причиной такого решения стали, в частности, отсутствие справок о крупных расходах на себя, мужа и детей.

Кроме того, в Центризбиркоме заявили о нарушении сроков подачи уведомления о проведении собрания по её выдвижению, пишет сайт kp.ru. Как сообщало ранее «URA.RU», Гамзатова является членом Союза журналистов, писателем, общественным и религиозным деятелем Дагестана. Также она руководит крупнейшим мусульманским информационным холдингом РФ и является советником муфтия по связям с органами власти.

Неудачей окончился и очередной поход во власть челябинского бизнесмена Андрея Яцуна. ЦИК отказал в регистрации инициативной группе в поддержку самовыдвиженца из-за поданных с нарушением избирательного законодательства документов. В частности, в состав избирательной группы кандидата вошли учащиеся, но названия их образовательных учреждений не были указаны.