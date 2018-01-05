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06 января 2018
05 января 2018
22:33  05 января 2018 0

ЦИК не пустил жену муфтия Дагестана и челябинского строителя на выборы президента

Итоговая пресс-конференция Александра Якоба и тренировочная площадка к ЧМ-2018. Екатеринбург, предвыборная агитация, выборы президента, выборы2018
Новый год начался с разочарования для целого ряда политиковФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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ЦИК не допустил жену муфтия Дагестана Айну Гамзатову к участию в выборах президента России. Причиной такого решения стали, в частности, отсутствие справок о крупных расходах на себя, мужа и детей.

Кроме того, в Центризбиркоме заявили о нарушении сроков подачи уведомления о проведении собрания по её выдвижению, пишет сайт kp.ru. Как сообщало ранее «URA.RU», Гамзатова является членом Союза журналистов, писателем, общественным и религиозным деятелем Дагестана. Также она руководит крупнейшим мусульманским информационным холдингом РФ и является советником муфтия по связям с органами власти.

Неудачей окончился и очередной поход во власть челябинского бизнесмена Андрея Яцуна. ЦИК отказал в регистрации инициативной группе в поддержку самовыдвиженца из-за поданных с нарушением избирательного законодательства документов. В частности, в состав избирательной группы кандидата вошли учащиеся, но названия их образовательных учреждений не были указаны.

Алексей Шумов
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