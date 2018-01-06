14:55 06 января 2018 0

Волочкова разместила фото в Инстаграме: «Поездка на Мальдивы — мне!» Фото: instagram Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото в обнимку с неизвестным мужчиной. Снимок был сделан в аэропорту Шереметьево. Она также рассказала о новогоднем подарке — белом «майбахе». Обещает, что будет и черный — «для гармонии».

«Поездка на Мальдивы — мне! Пишу из самолета — это тоже мне. Подаренный мне белый „майбах“ — мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте. Он уже есть! Любимые белые розы — тоже мне! Объятия любимого человека — тоже мне! Спортивный костюм лично подарила, не нервничайте», — написала Волочкова. Она также пожелала дарить добро, если есть кому.

Волочкова пожелала всем уметь не завидовать, а радоваться успехам других. «А все, что у меня есть, я заслужила! Неимоверным трудом! И, милые мои, после всего того, что я достигла, и совершила, и станцевала, поверьте, мне можно все», — написала она.

Подписчики отреагировали на фотографии по-разному. Одни радуются за Анастасию: «Вы — шикарная женщина! Прекрасные формы, физическая подготовка! Спасибо, что так просто делитесь с миром счастьем и добром!», «Анастасия, замечательные слова! Все верно говорите! Цветите, любите и наслаждайтесь жизнью!».

А другие настроены негативно: «И хватит кичиться своим домом, столетней машиной, розами и кучей мужиков», «Похоже на истерику одинокой бабы…», «Не за горами старость…», «А где движение вперед, где прогресс, где новые успехи? Их нет и не будет. Старый мерседес и дом — это не победа. Это просто нормальное обычное явление. Как у всех. Просто вам кроме этого показать больше нечего».