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07 января 2018
06 января 2018
Главные новости Москвы
20:10  06 января 2018 3

Фанатка пригрозила Киркорову судом: «Кто вам дает право называть меня проституткой?» ВИДЕО

Открытая лицензия от 07.10.2016, киркоров филипп
Певец считает, что у женщины есть проблемы со здоровьемФото: wikimedia.org

Поклонница Филиппа Киркорова обвинила певца в том, что он назвал ее «русской проституткой», когда та пыталась взять у него автограф в Майами. Народный артист России якобы отказал им с сыном в нецензурной форме.

Женщина выложила на YouTube запись, на которой она в течение трех минут преследует Киркорова на улице и грозится подать в суд за оскорбления. Певец на видео никак не реагирует на ситуацию.

Артист уже прокомментировал инцидент в США. «Ну, пристают ко мне ежедневно столько людей на улице… Я на отдыхе нахожусь. Пристала. Что-то хочет. Меня уже очень сложно чем-либо обеспокоить. Я уже привык ко всему», — рассказал Филипп Киркоров РЕН ТВ. Певец предположил, что у женщины могут быть проблемы со здоровьем: «Больной человек, такое не лечится».

Как писало «URA.RU», ранее Филипп Киркоров поделился снимком из Майами, куда он отравился вместе с детьми и своей тетей. Также с ним отдыхала Кристина Орбакайте с семьей.

Юрий Викторов
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