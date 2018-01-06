Поклонница Филиппа Киркорова обвинила певца в том, что он назвал ее «русской проституткой», когда та пыталась взять у него автограф в Майами. Народный артист России якобы отказал им с сыном в нецензурной форме.
Женщина выложила на YouTube запись, на которой она в течение трех минут преследует Киркорова на улице и грозится подать в суд за оскорбления. Певец на видео никак не реагирует на ситуацию.
Артист уже прокомментировал инцидент в США. «Ну, пристают ко мне ежедневно столько людей на улице… Я на отдыхе нахожусь. Пристала. Что-то хочет. Меня уже очень сложно чем-либо обеспокоить. Я уже привык ко всему», — рассказал Филипп Киркоров РЕН ТВ. Певец предположил, что у женщины могут быть проблемы со здоровьем: «Больной человек, такое не лечится».
Как писало «URA.RU», ранее Филипп Киркоров поделился снимком из Майами, куда он отравился вместе с детьми и своей тетей. Также с ним отдыхала Кристина Орбакайте с семьей.