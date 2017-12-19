Вор Гули, которому присягнули свердловские торговцы, объявлен в розыск Интерполом

13:13 19 декабря 2017 13

Кандидатура Гули на пост главы криминального мира РФ устраивает МВД Фото: «Прайм Крайм»

45-летний Надыр Салифов, недавно освободившийся из колонии в Азербайджане после 22 лет заключения, объявлен в России в федеральный розыск, а также в международный розыск. Об этом сообщает портал «Прайм Крайм».

По данным портала, Надыр Салифов по кличке Гули, являющийся на сегодня основным претендентом на место лидера преступности на территории всего бывшего СССР, был заочно арестован Пресненским судом Москвы. Это контрмера для того, чтобы закрыть законную возможность приехать Гули в Россию.

По версии следствия, сидя в колонии в Азербайджане, Гули организовал в декабре 2015 года похищение тольяттинского воротилы игорного бизнеса Камала Гулуева, за которого был назначен выкуп 10 млн евро. Гулуеву удалось бежать вместе со своим «раскаявшимся» похитителем Максудом Гурбановым. Есть мнение, что Гулуев подкупил своего похитителя. Также следствие считает, что по приказу Гули совершались похищения людей в Москве, за которых он потом получал большие выкупы.

Салифов заочно арестован Пресненским судом Москвы Фото: «Прайм Крайм»

«Гули заочно предъявлены обвинения по статьям «похищение человека», «вымогательство» и в перспективе будет статья «организация преступного сообщества», — пишет «Росбалт», ссылаясь на собственный источник. По данным издания, на днях Гули был объявлен в федеральный розыск и сразу после этого — в международный. Будет ли Россия требовать выдачи у Турции, Гули, который после неожиданного освобождения поселился на вилле под Стамбулом, пока неизвестно.

У российских правоохранительных органов вызывает озабоченность то, что Гули ведет себя как «вор в законе № 1» и уже начал захват России — всюду расставляет своих положенцев и смотрящих. По одной из версий, которую высказывает «Прайм Крайм», обвинениями и объявлением в розыск, МВД России предлагает Гули договариваться о сотрудничестве. Ведь в случае осуждения Шакро Молодого, который до сего дня считается главой российского криминального мира, он уже не выйдет на свободу из-за возраста. Государству, чтобы контролировать воровской мир, необходимо установить равновесие в отношениях с воровским миром.

«В моральном плане для „отставки“ Шакро МВД достаточно того, что в „разборках“ из-за его женщины в сотнях метров от Дома правительства погибли трое человек. По большому счету, уже неважно, сколько дадут или не дадут Шакро, если на свободе есть Гули. „Первым номером“ в воровском мире все равно станет он. И то, что в криминале нет задачи, с которой бы не справился Гули, как нет кандидата, который бы справился лучше, не преувеличение», — сообщает инсайдер. Как уроженец Грузии, Гули способен контролировать общеуголовную преступность. Как азербайджанец — навести порядок на рынках. Как мусульманин — влиять и на радикалов с Северного Кавказа в местах лишения свободы, и на лидеров этнических группировок из Средней Азии, традиционно не признающих воровские законы. Таким образом, кандидатура Гули на пост главы криминалитета России со всех сторон устраивает российское руководство.

Гули ведет себя как «вор в законе № 1» Фото: «Прайм Крайм»

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Гули, которому присягнули на верность свердловские торговцы и регулярно платят дань в виде определенного процента от выручки, неожиданно досрочно освободился из колонии. Кроме того, Гули уже взял под полный контроль все рынки Свердловской и Челябинской областей. Он съездил в Грузию, на могилу отца. Власти Грузии закрыли глаза на его визит, хотя въезд в эту страну ему запрещен. После этого Гули вылетел в Турцию, где обосновался на вилле под Стамбулом. По словам известного бакинского журналиста, побывавшего у Гули, это место напоминает укрепрайон — целая армия хорошо вооруженной охраны. Меры безопасности приняты не случайно. Турецкие полицейские уже предотвратили покушение на Гули, которое организовал Намик Джаниев, брат Ровшана Ленкоранского, убитого по приказу Гули. Бригада киллеров во главе с Джаниевым была задержана. Известно, что Джаниев предлагал пять миллионов долларов турецким мафиози за помощь в штурме дома Гули.