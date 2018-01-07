В США умер побывавший на Луне астронавт Джон Янг

Янг прослужил в NASA 42 года — дольше всех в ведомстве
На 88-м году жизни скончался американский астронавт Джон Янг, который стал девятым человеком, ступившим на поверхность Луны. Информация об этом появилась 6 января на сайте NASA.
«Джон Янг был на переднем крае исследования человеческого пространства с его уравновешенностью, талантом и упорством. Он был во всех отношениях астронавтом космонавта. Мы будем скучать по нему» — выразил соболезнования директор NASA Роберт Лайтфут.
Янг командовал первым полетом космического шаттла, а также был первым человеком, побывавшим в космосе шесть раз: на космических кораблях «Джемини», «Аполлон» и «Колумбия». Астронавт дольше всех прослужил в NASA — 42 года, пишет RT.