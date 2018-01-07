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07 января 2018
Главные новости Москвы
12:26  07 января 2018 2

Путин поздравил православных с Рождеством и напомнил о роли РПЦ

Владимир Путин встретил праздник в одном из старейших храмов Санкт-ПетербургаФото: официальный сайт президента России

Владимир Путин поздравил с Рождеством Христовым православных христиан и всех граждан России, которые его отмечают. Также президент РФ напомнил о плодотворной деятельности Русской православной церкви по поддержанию гражданского мира и согласия в российском обществе, сообщила пресс-служба главы государства.

«Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия», — говорится в поздравлении.

Российский лидер высоко оценил роль РПЦ и других конфессий христианства по поддержанию согласия в стране, развитию межрелигиозного и межнационального диалога. «И конечно, значим их вклад в укрепление в обществе высоких моральных, нравственных идеалов, воспитание подрастающего поколения, решение насущных социальных проблем», — подчеркнул также Путин.

Как уже сообщало «URA.RU», сам президент России встретил Рождество в Симеоновской церкви в Петербурге, где был крещен его отец. Присутствующих в храме обычных верующих и ВИП-персон о приходе президента никто не предупредил.

Владимир Васин
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