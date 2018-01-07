Для россиян ввели новый вид пенсий

С 2018 года в России появились социальные пенсии детям-подкидышам. Аналогичные выплаты ждут также всех малышей, информация о родителях которых неизвестна.
До 15 лет им будут ежемесячно начислять по 10 тыс. 68 рублей. При поступлении на очные отделения вузов пенсию сохранят до 23 лет. В общей сложности, поддержку государства получат примерно четыре тысячи юных россиян, сообщили в Пенсионном фонде.
Ранее пенсии назначались детям-сиротам с формулировкой «в связи с потерей кормильца». Однако у подкидышей и прочих «потеряшек», юридически не имеющих родителей и сведений о них при регистрации в роддоме, основания для назначения подобных выплат отсутствовали: нет родителей — нет и кормильцев. Теперь всех детей, оставшихся без родителей, уравняли в правах, поясняет «Российская газета».