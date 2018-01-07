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07 января 2018
Главные новости Москвы
13:12  07 января 2018 0

Для россиян ввели новый вид пенсий

Беженцы из Славянска. Украина , детдом, сирота, беспризорники, дети
Государство исправило несправедливость в отношении подкидышейФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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С 2018 года в России появились социальные пенсии детям-подкидышам. Аналогичные выплаты ждут также всех малышей, информация о родителях которых неизвестна.

До 15 лет им будут ежемесячно начислять по 10 тыс. 68 рублей. При поступлении на очные отделения вузов пенсию сохранят до 23 лет. В общей сложности, поддержку государства получат примерно четыре тысячи юных россиян, сообщили в Пенсионном фонде.

Ранее пенсии назначались детям-сиротам с формулировкой «в связи с потерей кормильца». Однако у подкидышей и прочих «потеряшек», юридически не имеющих родителей и сведений о них при регистрации в роддоме, основания для назначения подобных выплат отсутствовали: нет родителей — нет и кормильцев. Теперь всех детей, оставшихся без родителей, уравняли в правах, поясняет «Российская газета».

Владимир Васин
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