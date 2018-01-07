Анастасия Волочкова, которая проводит каникулы на Мальдивах, решила продемонстрировать подписчикам, почему она достойна отдыха на дорогих курортах. На своей страничке в Instagram балерина разместила снимок стертых до крови ног.
«Многие спрашивают, почему я этой радости достойна всей?.. И Мальдивской тоже! Да потому что, мои дорогие, я ее заслужила! Каторжным трудом! А Вы?.. Пролистните…», — написала Волочкова.
Наиболее шокирующую фотографию, на которой видно, как из раны на ноге сквозь повязку течет кровь, балерина продублировала отдельно, сопроводив ее сообщением: «Я пойду поплаваю.».
Подписчики Волочковой были потрясены выложенными снимками, многие принялись жалеть балерину: «Балет большой труд. Жалко ноги Ваши», «Ойёйёй!!! Как жалко ножки… стертые в кровь… По-моему, человек вообще не должен ни перед кем оправдываться!!! Живите как хотите и как заслуживаете», «Бедненькая! Как ноги изуродовала! Страшные какие!».
Ранее Волочкова похвасталась в Instagram новым любовником и «майбахом», разозлив тем самым некоторых подписчиков. Балерина заявила, что она заслужила роскошную жизнь «неимоверным трудом».