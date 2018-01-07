21:01 07 января 2018 3

Новым директором театра Джигарханяна может стать его близкий друг Фото: Официальный сайт президента РФ

Близкий друг актера Армена Джигарханяна, продюсер Марк Рудинштейн готов возглавить его театр, который находится в финансовой яме. При этом народный артист СССР останется художественным руководителем.

Рудинштейн признался, что согласен занять эту должность при условии, что это одобрит сам Джигарханян. «Он обрадовался моему предложению, сказал давай попробуем. Надо же ему помочь. Я все-таки опытный человек, он это знает. Раньше мы много общались. Но когда в его жизни появилась Виталина, перестали общаться совсем. Если меня утвердят директором театра, я не буду вмешиваться в художественную часть. Худруком останется Джигарханян. Я помогу выбраться из финансовой ямы, в которой оказался театр», — цитирует Рудинштейна Starhit.

По его словам, главной проблемой стало отсутствие всей финансовой документации театра, которая исчезла после увольнения бывшей жены актера Виталины Цымбалюк-Романовской. Сейчас исполняющей обязанности директора является Елена Гильванова, но художественного руководителя театра эта кандидатура не устраивает, отмечает издание. У Джигарханяна якобы вызывает недоверие то, что она тесно сотрудничала с его экс-супругой.

Как писало «URA.RU», ранее актер отказался от мирного соглашения с бывшей женой. «Армен Борисович считает, что ее надо наказать. Однако наказание — это одно. Но имущество-то надо возвращать. Меня интересуют правовые основания для возврата имущества. Это отдельный вопрос. И его будут решать следственные органы, либо суд. Это может растянуться на год», — пояснил адвокат народного артиста СССР.