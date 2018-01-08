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08 января 2018
15:17  08 января 2018 0

«В выборах будут участвовать шесть человек». ЦИК только заканчивает принимать документы, а «URA.RU» уже знает, кто окажется в бюллетенях

Баннер 2018марта. Выборы-2018. Челябинск, выборы, 2018марта
ЦИК завершает прием документов от кандидатовФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Центризбирком РФ в ночь на 8 января прекратил прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев на выборы президента-2018. Через четыре дня, 12 января, будет прекращена подача документов от граждан, представляющих партии. Политологи в беседе с «URA.RU» описали нынешнюю президентскую кампанию и спрогнозировали, сколько политиков пройдут через все барьеры ЦИК.

Всего подали документы в ЦИК 15 кандидатов-самовыдвиженцев. Еще 21 уведомление ЦИК получила от представителей партий. В целом о желании баллотироваться на высший пост заявили 67 человек — рекордное число для России. Сейчас потенциальным кандидатам предстоит собрать подписи.

В ЦИК поступило 64 уведомления по выдвижению кандидатов в президенты

«Сбор подписей — это очень сложная процедура, которая придумана для того, чтобы отсеивать людей. Например, разных „городских сумасшедших“ или тех, кто хочет порекламировать себя. Хотя, если в полной мере реализовать набор всех политтехнологий, то барьер можно перешагнуть даже без серьезных финансовых затрат», — сказал «URA.RU» директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в беседе с «URA.RU» заявил, что реальные шансы пройти через все барьеры ЦИК и принять участие в выборах есть у единиц.

«В выборах будут участвовать шесть человек. Проблем не будет у действующего президента России Владимира Путина и бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Бесспорно, в выборах будут участвовать лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Собрать подписи, вероятно, также смогут кандидат от „Гражданской инициативы“ Ксения Собчак и лидер „Яблока“ Григорий Явлинский», — рассказал агентству Орлов.

При этом генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что собрать необходимое количество подписей для кандидата — не проблема, если есть деньги. Вопрос в том, насколько нужно участнику кампании продолжать активность после подачи документов в ЦИК.

«Для 90% участников избирательная кампания — это пиар. В сборе подписей будут участвовать два типа кандидатов — те, кто собирается реально участвовать в процессе с какими-то целями, и те, кто хочет пропиариться вдолгую. Дальше встает только вопрос, а стоит ли пиар этих средств», — сказал Журавлев.

Собеседник также заметил, что из «новых лиц» в политике, реально высокие шансы составить конкуренцию «старожилам» есть у Грудинина. «Мне приходилось с ним участвовать в разных телешоу, он реально хороший оратор. В этом смысле он совсем не новичок. Ему не придется в себе что-то менять, чтобы участвовать в полемике. Главное, чтобы КПРФ решила все свои внутренние проблемы, и чтобы ей хватило духу на продвижение Грудинина», — сказал политолог.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
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