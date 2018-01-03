По состоянию на 2 января 2018 года в Центральную избирательную комиссию поступили 64 уведомления о выдвижении кандидатов на выборе в президенты РФ. Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, 21 кандидат представляет политические партии, еще 43 — пойдут самовыдвиженцами.
«С 18 декабря к настоящему моменту в Центральную избирательную комиссию поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России, от 64 субъектов выдвижения: от 21 политической партии и 43 самовыдвиженцев», — цитирует председателя ЦИК РИА Новости.
По словам Эллы Памфиловой, уведомления об участии в выборах принимались Центризбиркомом до 1 января. Еще неделя отводится на прием документов, подтверждающих факт собрания группы избирателей в поддержку кандидата-самовыдвиженца, сообщает телеканал 360. Для кандидатов от политических партий срок приема документов — до 12 января.
Отметим, на данный момент на сайте ЦИК РФ размещена информации о 25 зарегистрированных кандидатах, из которых восемь — самовыдвиженцы, а 17 — представляют различные общественно-политические объединения. При этом шестеро из подавших уведомления значатся как утратившие статус кандидата по тем или иным основаниям. Среди них — Наталья Лисицына, Олег Лурье, Алексей Навальный, Сергей Полонский, Сираджин Рамазанов и Елена Семерикова.
Как ранее писало «URA.RU», единственным уральским кандидатом на президентских выборах станет лидер российской «Монархической партии» Антон Баков — 28 декабря ЦИК официально зарегистрировал его участие. Съезд «Монархической партии России», на котором был выдвинут Баков, состоялся 23 декабря в Екатеринбурге.