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19:57  08 января 2018 0

Подробности страшного пожара в Тюмени: людей согревают в автобусах, один человек попал в больницу. ВИДЕО

Дом загорелся два часа назадФото: Соцсети

Тюменские пожарные продолжают бороться с огнем на Ткацком проезде: здесь пламенем охвачен девятиэтажный дом. Эвакуированных людей, чтобы они не замерзли, разместили в автобусах. Есть информация, как минимум, об одном пострадавшем.

На данный момент эвакуировано 138 человек, спасено 23. Причина возгорания неизвестна, однако спасатели считают, что пожар начался с квартиры, находящейся на третьем или четвертом этаже. Сотрудники МЧС еще борются с огнем, но на данный момент пожар локализован, идет проливка конструкций, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по Тюменской области.

Портал 72.ru сообщил о жителе дома, которого скорая помощь доставила в ОКБ №1 после отравления продуктами горения. Сотрудник пресс-службы регионального управления МЧС, находящийся на месте происшествия, информацию подтвердил. «Видел, что женщину достали с 8-го этажа при помощи коленчатого подъемника, ее посадили в „скорую“. Видимо, речь идет о ней — единственная, кто пострадал», — сообщил источник в разговоре с агентством.

Эвакуированные сегодня ночью смогут разместиться в гостинице «Колос». Те, кто захочет, сможет вернуться в свои квартиры после окончания работ. С жильцами дома работают психологи.

В тушении пожара задействованы 82 человека личного состава и 29 единиц спецтехники МЧС. Сообщение о возгорании поступило в 17:41. Дом в Ткацком проезде, 6 был охвачен пламенем: загорелся наружный утеплитель с первого по седьмой этаж. Огонь распространился на площади 500 кв. м.

Семен Гринберг
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