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09 января 2018
08 января 2018
23:03  08 января 2018 0

«Проснись, брат!» Житель Владикавказа «разбудил» голубя 1 января. ВИДЕО

Пыльный грязный Екатеринбург. Город без снега, голубь, городские птицы
Птица сидела неподвижно, уперевшись лбом в стеклоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Владикавказа снял на видео голубя, который утром 1 января сидел на автомобиле. Птица уперлась лбом в стекло и сидела неподвижно. Мужчина посчитал, что такая поза является следствием бурного веселья.

«Эй, братан, братан. Проснись, брат. Что с тобой?» — несколько раз спросил он. В конце концов голубь улетел.

«Замерз», «Он просто уютно устроился)))», «Сразу видно, как он НГ отметил», «Возможно, он съел что-то не то, и ему плохо из-за этого (без шуток)», — написали комментаторы в Instagram.

Иван Антонов
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