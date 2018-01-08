Птица сидела неподвижно, уперевшись лбом в стекло
Житель Владикавказа снял на видео голубя, который утром 1 января сидел на автомобиле. Птица уперлась лбом в стекло и сидела неподвижно. Мужчина посчитал, что такая поза является следствием бурного веселья.
«Эй, братан, братан. Проснись, брат. Что с тобой?» — несколько раз спросил он. В конце концов голубь улетел.
«Замерз», «Он просто уютно устроился)))», «Сразу видно, как он НГ отметил», «Возможно, он съел что-то не то, и ему плохо из-за этого (без шуток)», — написали комментаторы в Instagram.