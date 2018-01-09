Полиция задержала поджигателя многоэтажного дома в Тюмени

Полиция Тюмени задержала виновника крупного пожара в девятиэтажке на Ткацком проезде. Об этом журналистам рассказали в региональном управлении МВД.
Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции №1, пишет Megatyumen.ru. По предварительным данным, он поджег свою квартиру, после чего огонь перекинулся на остальную часть многоэтажного дома. Правоохранителей вызвали соседи. Ближайший отряд ППС, как отмечается, приехал на вызов, взломал дверь квартиры и задержали поджигателя.
В результате произошедшего 8 января пожара, напомним, погиб один человек. Его тело, как пояснили журналистам врачи, нашли в соседней от места возгорания квартире. Всего из охваченного огнем здания были эвакуированы больше 130 жильцов. Все они были отправлены в гостиницу «Колос». Сам дом и имущество тюменцев охраняет полиция.
Ранее в МЧС заявили, что после пожара здание для жизни непригодно — обшивка сильно повреждена, полопались стекла. 9 января будет создана комиссия, которая решит, что делать с домом. Тюменская прокуратура начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога».