Жильцам девятиэтажки, горевшей 8 января в Тюмени, запретили возвращаться в квартиры. Здание на Олимпийской улице, 4 сильно повреждено. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель пресс службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.
Юсько рассказал, что эвакуированные, а их более 130 человек, отправлены в гостиницу «Колос». Там будет решаться вопрос, кто останется в гостинице, а кто поедет к родственникам. Сохранность имущества на месте происшествия обеспечивают сотрудники полиции. 9 января будет создана комиссия, которая решит, что делать с домом.
В управлении МЧС отмечают, что людей в сгоревшее здание возвращать нельзя — обшивка сильно повреждена, полопались стекла. Дом в данный момент отключен от электроснабжения, в нем нет воды и тепла (обогрев скоро дадут, чтобы батареи не разморозились).
По предварительной версии, возгорание произошло в одной из квартир на верхних этажах (называются четвертый и седьмой этажи). Оттуда огонь перекинулся на утеплитель, которым было обшито здание, и дальше на кровлю. Огнем было охвачено фактически все здание, языки пламени возвышались над крышей.
В результате происшествия один человек погиб. Тело было обнаружено во время поквартирного обхода после того, как пожар был потушен. Еще один человек был госпитализирован с отравлением продуктами горения.
На месте продолжают работать пожарные. Тюменская прокуратура начала проверку. Следственное управление СКР по области возбудила уголовное дело по статье ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).