Пассажиры и экипаж аплодировали паре
Пассажиры рейса из Тюмени стали свидетелями романтической сцены. Молодой человек сделал предложение свой девушке на борту самолета, сообщается на официальной странице аэропорта Рощино в Instagram.
Предложение руки и сердца парень сделал 8 января. Как можно видеть на ролике, размещенном в аккаунте аэропорта, девушка согласилась. Пользователи соцсети порадовались за будущих молодоженов: «Красавчики, молодцы… Как же романтично!»
Ранее «URA.RU» сообщало, что старшеклассница сделала необычное предложение преподавателю прямо во время лекции. На уроке в это время шла подготовка к сдаче экзаменов.