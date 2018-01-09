Оперная певица и вдова беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова не выходит на связь с родными, несмотря на инсульт ее отца. У 77-летнего Петера Игенбергса случился приступ на даче в Подмосковье в новогодние каникулы.
Максакова до сих пор не вышла на связь с родственниками и никак не комментировала ситуацию, пишут «Дни.ру». Ее поклонники предполагают, что она еще не в курсе печальной новости. Мать звезды отказалась от комментариев. Сейчас за Игенбергсом ухаживает его помощник по дому, который когда-то помогал воспитывать Максакову. Сама оперная певица живет на Украине, куда она в конце 2016 года сбежала вместе с мужем и маленьким ребенком.
Ранее «URA.RU» сообщало, что бывшего депутата Госдумы будут судить посмертно. Его родственникам разослали копии обвинения. Дошли ли документы до его вдовы, неизвестно.