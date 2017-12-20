09:35 20 декабря 2017 0

В суд дело может быть передано еще до конца 2017 года. Фото: Личная страница Вороненкова Дениса в Facebook

Следственный комитет России завершил уголовное дело бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Застреленному в Киеве экс-парламентарию еще при жизни было предъявлено обвинение в рейдерском захвате здания в центре Москвы. На завершении уголовного дела и передаче его в суд настаивали родственники Вороненкова.

«Нам вручили копию обвинения в окончательной редакции в отношении Вороненкова по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ст. 170.1 УК РФ (организация фальсификации государственного реестра юридических лиц)», — сообщил «Коммерсанту» адвокат семьи Андрей Гривцов. Он уточнил, что копии обвинения также были предоставлены первой супруге убитого депутата и его сыну. Дошли ли документы до вдовы Вороненкова Марии Максаковой, которая сейчас живет в Киеве, пока неизвестно. Защитнику сбежавшего экс-депутата следователи представили также заключение экспертизы, а после новогодних праздников он сможет ознакомиться и со всеми материалами дела, уточняет портал «Утро.ру». Андрей Гривцов уже заявил о том, что вина его подзащитного не доказана, а кроме того он дал понять, что считает безнравственным и несправедливым «судилище» над человеком, которого уже нет в живых и который не может себя защитить.

Однако следователи продолжили заниматься уголовным делом именно по настоянию родственников, которые считают, что в суде им удастся доказать невиновность бывшего парламентария. Мария Максакова, в частност, заявляла, что намерена «идти до конца» и добиваться заочного суда над своим покойным супругом, если следствие не найдет оснований для завершения уголовного дела в связи с его невиновностью.

Другие фигуранты этого дела уже осуждены и дали показания на предполагаемого подельника. Потерпевший Отари Кобахидзе, у которого Вороненков в 2011 году пытался отобрать двухэтажный особняк на Международной улице, 38, свою недвижимость вернул, но от уголовного преследования мужа Максаковой не отказался. В ходе следствия были арестованы гараж, часы и некоторые другие ценные предметы, принадлежавшие покойному, но, по сведениям издания, их на удовлетворение требований Кобахидзе не хватит.

После того как Денис Вороненков узнал об уголовном деле, он вместе с супругой Марией Максаковой и маленьким сыном в конце 2016 года перебрался в Киев, где попросил об украинском гражданстве. В марте 2017 года в центре Киева экс-депутат был застрелен киллером.Как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, заказчиком являлся бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин (известный также как криминальный авторитет по кличке «Тюрик»), напоминает «Национальная служба новостей». Украина намерена потребовать у России его экстрадиции.