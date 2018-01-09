В ГИБДД по ХМАО предупреждают о сильных снегопадах на территории региона и просят водителей быть осторожными. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружной полиции.
В ведомстве подчеркнули, что водителям не стоит делать резких маневров при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам, а также правильно выбирать скорость движения по дорогам. Автолюбители должны включить противотуманные фары, а при особенно сильном снегопаде — максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации. Полицейские предупреждают и пешеходов: тормозной путь машин при таких условиях заметно возрастает и водители могут не успеть остановиться.
По данным окружного центра Гидрометеорологии, сильный ветер и снегопад во вторник, 9 января, пройдет в юго-западных районах ХМАО и Ханты-Мансийске. Как ранее сообщало «URA.RU», 3 января на 159-м километре автодороги Ханты-Мансийск — Нягань столкнулись Renault Duster и Mazda. Погибли десять человек, в том числе четверо детей. Уголовное дело о ДТП по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина передали в главное СУ СКР.