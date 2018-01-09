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Главные новости Пермского края
12:05  09 января 2018 2

Без вести пропавшую пермячку нашли мертвой в поле

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, полиция, октябрьское поле
Полиция задержала подозреваемогоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительницу Перми, которая пропала в новогодние каникулы, нашли мертвой в поле. Подозреваемый в ее убийстве сам указал полицейским местонахождение тела, сообщили в региональном СКР.

По данным ведомства, в ночь на второе января 45-летняя женщина вышла из кафе в Свердловском районе Перми и «поймала» машину. Во время поездки между ней и 36-летним водителем из Перми произошла ссора. В ходе конфликта мужчина остановил автомобиль между деревнями Фролы и Ферма Пермского района и прямо в салоне задушил пассажирку ремнем от ее сумки. После этого он выбросил тело в поле и скрылся.

Подозреваемый задержан, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «URA.RU» сообщало о другом душителе, который нападал на детей в Перми. По подозрению в «покушении на убийство» его задержала полиция.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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