20:07 09 января 2018 1

Наталья Комарова наряду с другими экспертами готовится принять участие в Гайдаровском форуме в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стали известны планы губернатора ХМАО Натальи Комаровой на первый квартал 2018 года. Глава Югры планирует посетить Гайдаровский форум (ежегодная научная экономическая площадка) в Москве 16 января, также в графике значатся поездки в муниципалитеты. Об этом во вторник, 9 января, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с намерениями первого лица автономного округа.

По инсайдерской информации, Наталья Комарова планирует посетить в январе, феврале и марте все 22 муниципальных образования ХМАО и встретиться с их главами. В среднем в месяц глава округа будет отрабатывать по 7-8 визитов.

Более подробно узнать о планах Комаровой не удалось. В департаменте общественных и внешних связей ситуацию официально не комментируют, ссылаясь на тот факт, что график губернатора еще не сверстан в окончательном виде.

В первый рабочий день 2018 года Наталья Комарова в режиме видеоконференцсвязи проинспектировала строительство социально значимых объектов в муниципалитетах. В частности, была рассмотрена ситуация, сложившаяся в поселке Ярки Ханты-Мансийского района, где с запозданием сроков идет строительство газораспределительной станции, а также ход возведения спортивного центра в Мегионе. Ответственные лица отчитались перед губернатором о положении дел и заявили, что полностью контролируют ситуацию. В первом случае подрядчику выдвинуты претензии и назначены новые актуальные сроки, во втором — работы идут согласно графику.