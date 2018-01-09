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10 января 2018
09 января 2018
19:57  09 января 2018 12

Россиянам отказывают в пенсии по старости из-за нехватки баллов

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, мелочь, дотация, деньги
Тем, кому не хватило баллов, будут платить минимумФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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Пенсионный фонд России (ПФР) вынужден отказывать людям в назначении страховой пенсии по старости из-за нехватки страхового стажа и пенсионных баллов, рассказал в интервью «Российской газете» министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Он уточнил, что такие случаи уже были в 2017 году и продолжатся в 2018-м. Тем, кому не хватило баллов, ПФР назначает социальную пенсию, она ниже прожиточного минимума. Вместе с тем, средняя пенсия по старости сейчас в России выше прожиточного минимума пенсионера в 1,65 раза и она будет повышаться, уточнил министр.

В 2018 году, по данным Пенсионного фонда России, размер страховой пенсии по старости составит 14 тысяч 75 рублей, для неработающих пенсионеров — 14 тысяч 329 рублей. Размер социальной пенсии при этом достигнет девяти тысяч рублей, отмечает издание.

Как ранее сообщало «URA.RU», россияне из-за развала СССР не могут доказать, что наработали на пенсию. В Пенсионном фонде России отказываются подтверждать пожилым людям стаж, заверенный в трудовых книжках советскими печатями.

Рита Теркина
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