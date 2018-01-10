Минобороны назвало место запуска беспилотников, атаковавших российскую авиабазу в Сирии

Атаковавшие российские авиабазы Хмеймим и Тартус в Сирии беспилотники были выпущены с территории зоны деэскалации Идлиб. Контролирует ее Турция, в связи с чем генштабу этой страны было выдано предписание, как правильно организовывать патрулирование.
Командование российской группировки направило руководителю Национальной разведывательной организации Турции Хакану Фидану и начальнику генштаба генералу Акару Хулуси письма с уведомлением о месте запуска дронов. Министерство обороны указывает турецкой стороне на необходимость впредь тщательнее патрулировать свою зону ответственности и вести работы по соблюдению режима прекращения огня, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Кроме того, в Министерстве обороны отмечают, что в данной зоне деэскалации присутствуют главным образом боевики так называемой «умеренной оппозиции», отмечает Nation News.
Российские авиабазы были атакованы дронами в ночь на 7 января. Первоначально сообщалось о гибели военных и серьезных повреждениях техники. Впоследствии Минобороны РФ опровергло все эти слухи, заявив, что все беспилотники были сбиты еще на подлете к целям.