Кремль прокомментировал атаку боевиков на российскую авиабазу в Сирии

В Кремле уверены, что остающиеся в Сирии российские военные смогут отразить атаки террористов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Тот контингент, и военная инфраструктура, которые остаются в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с эпизодическими проявлениями террористических вылазок», — цитирует Пескова RT. Как подчеркнул представитель Кремля, президент РФ Владимир Путин, принимая решение о выводе российских военных из Сирии, понимал, что вылазки боевиков разом не прекратятся. Сам вывод войск был связан с тем, что не осталось оснований для проведения крупных наступательных операций.
В ночь на 7 января вновь была предпринята атака с воздуха сирийской авиабазы Хмеймим, где базируются самолеты и вертолеты ВКС РФ. 8 января Министерство обороны России рассказало о том, что беспилотники террористов не долетели до мест назначения. Российские военные сбили эти самолеты. Более того, три дрона были захвачены, напоминает «Национальная служба новостей».