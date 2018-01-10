Адвокаты вора Гули не смогли добиться для него отмены ареста

07:49 10 января 2018 0

Адвокатам Надима Салифова не удалось добиться его освобождения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самарский областной суд оставил в силе решение об аресте Надира Салифова, больше известного как Гули. Он обвиняется в организации похищения предпринимателя в Тольятти с целью получения выкупа.

Адвокатам Надира Салифова не удалось отменить решение об аресте их подзащитного. Рассмотрев апелляционную жалобу, суд оставил ее без удовлетворения.

Надир Салифов был арестован 22 декабря по ходатайству следственного управления СК РФ по Самарской области. По версии следствия, в декабре 2015-го обвиняемый вместе с подельниками похитил тольяттинского предпринимателя Камала Гулиева. За его освобождение злоумышленники требовали с родственников 10 миллионов евро. Однако жертве удалось подкупить одного из охранников и освободиться самостоятельно. Всего по делу проходит пять человек, все они в настоящее время находятся под арестом, сообщает «Волга Ньюс».

Ранее Надир Салифов отбывал наказание в азербайджанской тюрьме. Освободился он лишь несколько месяцев назад, после 22-летнего заключения. После этого в Москве было вынесено решение об его заочном аресте. Сам он в настоящее время живет в Турции. В декабре он был объявлен Интерполом в международный розыск.

Обвиняемый считается одним из основных претендентов на звание «главного вора в законе» в России. Ему уже удалось взять на себя контроль над рядом регионов. В частности, на верность Гули присягнули торговцы Свердловской и Челябинской области.