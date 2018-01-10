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10 января 2018
12:53  10 января 2018 1

Полиция через соцсети нашла курганца, который украл джинсы в duty free

Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, парковка для инвалидов
По пути из Кургана в Сочи мужчина бесплатно принарядился в аэропортуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте через соцсети вычислили воришку, который обчистил два магазина беспошлинной торговли в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Им оказался 31-летний курганец, работающий в Олимпийском парке города Сочи.

Как рассказали в силовых органах, сотрудники магазинов обратились к полицейским еще в ноябре 2017 года — во время ревизии выяснилось, что из торговых точек пропали пара итальянских джинсов стоимостью 16 тысяч 500 рублей и туалетная вода по цене 1500 рублей за флакон.

Задержать вора по горячим следам стражам порядка не удалось, данные предполагаемого похитителя стали известны лишь спустя несколько дней. Установить местонахождение подозреваемого помогла его страничка в соцсети. В январе 2018 года полицейские задержали курганца в Сочи и изъяли у него краденую одежду и духи, которыми он пользовался все это время.

Во время проведения следственных действий в Екатеринбурге, куда доставили мужчину, выяснилось, что ему удавалось незаметно похищать вещи, пряча их в пакет и спешно выходя из магазинов. Также стражи порядка установили, что в 2016 году подозреваемый уже был судим за кражу в родном Кургане. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, уточнили в транспортной полиции.

Вера Чернышева
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