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10 января 2018
Главные новости Москвы
16:21  10 января 2018 1

Детский омбудсмен пришла на прием к губернатору с голыми ягодицами. ФОТО

Скоробогатова отрицает, что могла появиться на людях в таком платьеФото: официальный сайт детского омбудсмена Башкортостана

В социальных сетях активно обсуждают наряд уполномоченного по правам ребенка в Башкортостане — в интернете появилось, на котором, как пишут пользователи, якобы запечатлена Милана Скоробогатова на губернаторском приеме. Платье на эффектной блондинке, стоящей спиной к фотографу, обнажает верхнюю часть ягодиц.

Фото: страница Василия Ивченко в Facebook

Пользователи соцсетей выразили восхищение внешним видом Миланы Скоробогатовой, пишет издание «ВладТайм». «Все, пацаны, больше не могу! Я сдаюсь! Буду голосовать за Путина и вступлю в „Единую Россию“!», — написал один из подписчиков. «С такой попой — хоть к папе Римскому», — добавляют другие. Однако некоторые сомневаются в подлинности откровенных фото и подозревают, что здесь не обошлось без фотошопа.

Сама Скоробогатова открестилась от откровенного фото. «Нет, такого не было и быть не могло. Не мой стиль и не мой имидж», — заявила омбудсмен РЕН ТВ.

Дарья Корчак
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