В социальных сетях активно обсуждают наряд уполномоченного по правам ребенка в Башкортостане — в интернете появилось, на котором, как пишут пользователи, якобы запечатлена Милана Скоробогатова на губернаторском приеме. Платье на эффектной блондинке, стоящей спиной к фотографу, обнажает верхнюю часть ягодиц.
Пользователи соцсетей выразили восхищение внешним видом Миланы Скоробогатовой, пишет издание «ВладТайм». «Все, пацаны, больше не могу! Я сдаюсь! Буду голосовать за Путина и вступлю в „Единую Россию“!», — написал один из подписчиков. «С такой попой — хоть к папе Римскому», — добавляют другие. Однако некоторые сомневаются в подлинности откровенных фото и подозревают, что здесь не обошлось без фотошопа.
Сама Скоробогатова открестилась от откровенного фото. «Нет, такого не было и быть не могло. Не мой стиль и не мой имидж», — заявила омбудсмен РЕН ТВ.