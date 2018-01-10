Мэрия Кургана вогнала «Водный союз» в новые долги

16:17 10 января 2018 0

Вместо обещанных в 2017 году 150 млн на ремонт сетей дали всего 23,5 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Акционерное общество «Водный Союз» не оплатило вовремя подрядчикам работы по ремонту систем водоснабжения и канализации в Кургане. Это произошло из-за того, что вместо запланированной в 2017 году субсидии в 72 млн рублей администрация Кургана выплатила лишь 23,5 млн рублей, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

В компании подчеркивают, что на сто процентов выполнили все намеченные мероприятия в рамках утвержденного соглашения по предоставлению субсидии из бюджета города на выполнение работ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. Согласно этому документу, напоминают в «Водном союзе», деньги в полном объеме должны были поступить до 18 октября 2017 года.

Количество аварий может увеличиться, уверен Владимир Овсянников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пресс-службе Кургана в ответ на запрос «URA.RU» сообщили, что сейчас идет проверка документов, предоставленных ресурсоснабжающей организацией 28 декабря 2017 года. «Муниципалитет не слагает с себя обязанности по перечислению средств в рамках существующего соглашения», — говорится в официальном письме за подписью начальника управления массовых коммуникаций и общественных отношений администрации Кургана Елены Бессоновой.

Напомним, что изначально речь шла о выделении компании 150 миллионов рублей, однако, в связи с затянувшимися на несколько месяцев конкурсными процедурами, стало ясно, что удастся реализовать объем работ только на 72 миллиона. Но и эту сумму не выплатили вовремя. «В ответ на наши запросы по поводу получения оставшихся финансовых средств в середине декабря прошлого года администрацией был предоставлен график окончательного расчета, который предполагал несколько плановых платежей: до 15.12.2017 года — 3,5 миллиона рублей; 25, 26 и 27.12 — по 11 миллионов рублей и до 28.12 — около 13 миллионов рублей. Таким образом, руководство города планировало перечислить до конца года оставшиеся 49 миллионов рублей. Из всего этого нам поступило только 3,5 миллиона рублей», — пояснил и. о. генерального директора АО «Водный Союз» Владимир Овсянников.

Курганская дума денег в бюджет 2018 года на обновление сетей не заложила Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель компании также отметил, что в ходе проведения торгов удалось уменьшить стоимость работ и услуг с 72 миллионов до 57 миллионов. «Несмотря на значительное снижение расходов по субсидии на сегодня мы должны сторонним организациям около 32 миллионов рублей. Работы и закупочные процедуры проводились, поскольку была уверенность в получении обещанных средств. Договорами поставки и подряда предусмотрено начисление штрафных санкций за нарушение сроков оплаты, а установленный срок истек. Возникшие у нас убытки мы вынуждены будем предъявить к возмещению администрации Кургана», — констатировал Владимир Овсянников. Он добавил, что соответствующая претензионная работа уже начата.

В компании неоднократно заявляли, что работают себе в убыток и не могут обеспечить обновление ветхих сетей в городе. Сейчас износ канализации в городе составляет 93%, труб водоснабжения — 76%. В новогодние праздники, как отмечается на сайте муниципалитета, аварийные ситуации участились. В ближайшие дни в области ждут похолодание до минус 30 градусов, это также может повысить вероятность возникновения нештатных ситуаций.

В 2018 году администрация Кургана не планирует выделять субсидии на ремонт изношенных сетей водоснабжения и канализации «Водному союзу». Владимир Овсянников заявлял ранее «URA.RU», что не согласен с утвержденным уровнем повышения тарифа. Он заявил, что его предприятие планирует снова выйти в городскую думу с вопросом о существенном повышении платы за водоснабжение и водоотведение для курганцев. Согласно подсчетам специалистов «Водного союза», обоснованный тариф должен быть выше действующего примерно в два раза.