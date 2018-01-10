17:29 10 января 2018 6

Дом значительно пострадал Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Общественники Тюмени инициируют проверки домов, которые были реконструированы в 2008—2010 годах. Об этом «URA.RU» заявило сразу несколько источников. Расследование намерены провести после масштабного пожара дома № 4 на ул. Олимпийской, который произошел 8 января. Фасад девятиэтажного дома выгорел практически полностью с первого по девятый этаж. Следственный комитет уже расследует все обстоятельства ЧС, в ближайшее время подключатся представители общественных палат города и области.

Общественная палата Тюмени в ближайшее время направит запросы в надзорные и контролирующие органы для проверки технического состояния домов, прошедших реконструкцию в 2008—2010 годах, подчеркнул председатель Общественного совета при Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области Владимир Васильев. «В то время управляющие компании сами выбирали подрядчиков для ремонта и заключали договоры, — пояснил Васильев. — Документы хранятся как в УК, если они еще продолжают свою работу, так и в МКУ „Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства“ Тюмени».

Васильев не исключил возможности, что дома, которые прошли реконструкцию в те годы, могут быть обшиты материалом, не соответствующим пожарной безопасности. Для того, чтобы выяснить это и принять меры, необходима проверка, добавил член общественной палаты Тюмени. Васильев пока не смог пояснить, когда и какие запросы будет отправлять городская ОП, но подтвердил, что проверки будут. «Специалисты выяснят, соответствуют ли стройматериалы, которые использовались при реконструкции домов, заявленным сертификатам. И являются ли все сертификаты подлинными. Если сертификаты поддельные или материалы не соответствуют параметрам, не исключаю, что могут быть заведены уголовные дела по фактам этих нарушений», — уточнил Васильев.

Председатель комиссии по ЖКХ и развитию социальной инфраструктуры общественной палаты Тюменской области Артур Юрьев также подтвердил, что в течение ближайшего месяца комиссия подготовит запросы в прокуратуру и иные контролирующие органы: «Но прежде чем отправлять запросы, мы соберемся на совещание, куда пригласим представителей ЖКХ, управляющих компаний, прокуратуры. Мы хотим, чтобы пришли люди „не для галочки“, а те, кто действительно готов досконально разбираться с проблемой реконструкции домов того времени», — сказал Юрьев.

Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Тюменской области Сергей Соловьев сообщил, что члены ОНФ региона будут проводить мониторинг ситуации: «Мы будем использовать все средства, вплоть для привлечения собственных экспертов, чтобы составить объективное мнение. И в то же время я прекрасно представляю, как в режиме ЧС сейчас работают определенные структуры. Считаю, что им сейчас не надо мешать, а дать возможность сделать свои выводы».

Как сообщил «URA.RU» на условиях анонимности представитель одной из УК Тюмени, знакомый с ситуацией в данном районе, в том, что страшный пожар на Олимпийской принял такие масштабы, виновато стечение обстоятельств. «Не исключено, что дом был обшит в свое время качественными панелями, просто за время они могли утратить свою „негорючесть“, — говорит собеседник агентства. — Второй фактор — вентилируемый фасад дает прекрасную тягу и горит при доступе кислорода. При этом он не является горючим материалом, но поддерживает горение. А вот защитная пленка, которая располагается между утеплителем и панелью, вполне может быть горючей. В итоге мы получаем такой „сэндвич“, который горит прекрасно, хотя отдельно сами по себе эти материалы могут быть признаны безопасными».

Дом №4 по Олимпийской загорелся вечером 8 января. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, для тушения привлекли 110 сотрудников МЧС и 24 единицы основной пожарной техники. Было эвакуировано 160 человек, один из жильцов погиб.