Предприниматель из Сургутского района (Югра) Андрей Васильевых наладил производство хлебобулочных и кондитерских изделий из сфагновых мхов, произрастающих на болотах региона. Сейчас бизнесмен ведет переговоры с торговой сетью «Магнит» для выхода на федеральные рынки сбыта. Об этом в среду, 10 января, сообщил «URA.RU» сам Васильевых.
По словам собеседника, его фирма готовит полуфабрикаты для хлебобулочной продукции, которую в свою очередь по рецептуре Андрея Васильевых производят дружественные ему пекарни. Доля мха в составе хлеба составляет 30%. Остальная часть — мука, дрожжи, соль, специи. Исключительно собственными усилиями бизнесмен делает из мха мюсли, шоколад и мармелад.
«Стоимость одной булки такого хлеба не может превышать 43 рубля, килограмма конфет — не более 100 рублей. Используются натуральные, примитивные и дешевые ингредиенты. Мох — природный консервант и антисептик. В годы войны ханты варили кисель из мха», — рассказывает югорский бизнесмен в разговоре с агентством.
Пока продукция из мха реализуется только в Сургуте, однако Васильевых планирует расширять как регионы сбыта, так и открывать новые виды товаров из дикоросов. Например, бизнесмен утверждает, что у него уже готов аутентичный опытный образец лапши быстрого приготовления, аналога «Доширака». Сейчас Васильевских ведет переговоры о поставках своей продукции в магазины федеральных ретейлеров, в частности, в гипермаркеты «Магнит».
Как уже сообщало «URA.RU», ранее Югра прославилась своим «наноморсом» — соком из клюквы и черники, полученным посредством прохождения обработки методом кавитации с очисткой воды цеолитовой установкой. Проект разрабатывался за счет бюджетных средств ХМАО резидентами Технопарка высоких технологий. Сейчас продукт сертифицирован и выпускается серийно в различных емкостях.