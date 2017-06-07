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00:39  07 июня 2017 0

От российского IT-министра спрятали «наноморс», разработанный югорскими учеными. ФОТО

IT-форум. Ханты-Мансийск
Попробовать высокотехнологичный напиток из ХМАО Николай Никифоров так и не смогФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Систему по переработке дикоросов методом кавитации с очисткой воды цеолитовой установкой (более известна как «наноморс») спрятали от министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова. Федеральный чиновник прибыл в Ханты-Мансийск для участия в международном IT-форуме, однако познакомиться с разработкой резидентов технопарка высоких технологий Югры не смог. Стенд с инновационной жидкостью переместили в кафетерий, убрав из общего зала, где находились остальные экспонаты выставки, передает корреспондент «URA.RU».

На всех предыдущих подобных мероприятиях «наноморс» был представлен на всеобщее обозрение и активно рекламировался. «Мы поменяли бренд, если раньше разработки были на лабораторном уровне, то сейчас мы вышли на промышленный. Продукт сертифицирован и выпускается серийно в различных емкостях. Главная особенность продукта в том, что он не содержит консервантов, в нем нет ничего кроме воды сахара и ягод», — заявил «URA.RU» представитель компании-резидента, создавшего проект, Александр Швецов.

Стоит отметить, срок годности на каждой бутылке написан вручную, что может говорить о минимальном тираже продукции.

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Тот самый «наноморс» Фото: Леонид Сотников

Летом 2016 года, после опубликования расследования «URA.RU», технопарк высоких технологий оказался в центре скандала. В материале приводились факты, свидетельствующие о том, что югорские инноваторы могли потратить бюджетные миллионы на сомнительные проекты-«пустышки». Предприниматели «разрабатывали» ранее уже созданные в мире продукты, называя их научным прорывом. Наряду с другими, вопросы возникли и к «наноморсу». Руководители учреждения, в частности директор Юрий Реутов, владели долями в компаниях-инноваторах, получавших бюджетное финансирование.

На общественный резонанс отреагировала прокуратура. В последующем было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в учреждении. В декабре 2016 года Юрий Реутов оставил пост директора технопарка.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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